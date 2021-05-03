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Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz’in baba acısı

Giresun’un Eynesil ilçe Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in babası Necati Karadeniz 93 yaşında vefat etti.

GİRESUN 03.05.2021, 19:01
Eynesil Belediye Başkanı Karadeniz’in baba acısı

Giresun’un Eynesil ilçe Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’in babası Necati Karadeniz 93 yaşında vefat etti.

Karadeniz yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı Giresun’da özel bir hastanede yaklaşık 15 gündür tedavi görüyordu.

Necati Karadeniz’in cenazesi, yarın 13.00’da pandemi tedbirleri kapsamında Eynesil Merkez Yeni Cami’nde kılınacak cenaze namazından sonra Köseli Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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