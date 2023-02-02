Evlerinde ölü bulunan yaşlı çift yan yana toprağa verildi

Giresun’un Görele ilçesinde önceki gün evlerinde ölü bulunan karı koca kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Burunucu köyünde önceki gün 68 yaşındaki Ali ve 66 yaşındaki Sevim Tetik çiftinden haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla eve giren jandarma korkunç manzarayla karşılaştı. Ali ve Sevim Tetik çifti evlerinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sevim Tetik’in kafasında darp ve kesik izine rastlarken, Ali Tetik’in ise asılmış olduğu görüldü. Ayrıca Sevim Tetik’in cesedinin yanında keser bulunması da dikkat çekti.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, hayatlarını kaybeden Ali ve Sevim Tetik için Buruncucu köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına köylüler ve yakınları katıldı.