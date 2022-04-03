Giresun’un Bulancak ilçesinde bir kişi evini tamir ederken çöken duvarın altında kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ahmetli Köyü Bakacak Mahallesinde Kaşif Yeşil (54) isimli vatandaş, eski evini tamir ederken duvarın üzerine çökmesi sonrası olay yerinde hayatını kaybetti. Yeşil’in cansız bedeni otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.