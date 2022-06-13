Esnafla bir araya geldi, şehre birlikte hizmet mesajı verdi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Gazi Caddesi’nde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisine yapılan davetle esnaflarla ve vatandaşlarla kahvaltı programında buluşan Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar ve bundan sonraki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tek dertlerinin Giresun’un kalkınıp gelişmesi olduğunun altını çizen Şenlikoğlu, bu çalışmaları yaparken halkın görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Bu şehre hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz çalışmalarımızı planlarken halkımızın isteklerini, görüş ve önerilerini ön planda tutarak kendimize yol haritası çiziyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımızdan taviz vermeden bu şehre sizlerin de katkıları ve destekleriyle hep birlikte hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan çok mutlu oldum, davetiniz için teşekkür ediyor, işlerinizde bol kazançlar diliyorum” dedi.

Gazi Caddesi esnafları ve vatandaşlar da, davetlerini kırmayıp kahvaltı programına katılımından ve yaptıkları çalışmalar hakkında verdiği bilgiler nedeniyle Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na teşekkürlerini iletti.