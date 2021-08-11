Eren Bülbül ismi çocuk parkında yaşatılacak

Giresun’un Bulancak ilçesinde belediye tarafından ilçeye yapılan çocuk parkına “Şehit Eren Bülbül Çocuk Parkı” ismi verildi.

Yeniden düzenlenen ve bir kısmı otopark olarak hizmete açılan sahil park içinde, yapımı devam eden çocuk parkına “Şehit Eren Bülbül Çocuk Parkı” ismi verildiği açıklandı.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, yaptığı açıklamada “Emniyet Müdürlüğü karşısında ve Bulancak Deresi kenarında altı da otopark olan alanda yapımına başlanan çocuk parkında oyun gruplarının montajı tamamlanırken, diğer düzenlemelerinde kısa sürede tamamlanacaktır. Doğu Karadeniz’in en büyük çocuk parkına sahip olan parkta Eren Bülbül ismi yaşatılacaktır. 11 Ağustos 2017’de hain terör örgütünün saldırısında şehit düşen J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehadetlerinin 4. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çocuk sayılacak bir yaşta, 15 yaşında vatan uğruna şehit düşen Eren Bülbül, artık vatanın bir evladıdır. Onun adını unutturmamak için, başta çocuklarımız olmak üzere tüm milletimizin kalbinde yaşatmak için, ilçemizde yaptığımız, bölgenin en büyük çocuk parkına ismini verme kararı aldık. İnanıyoruz ki bu milletin tüm çocukları birer Eren Bülbül’dür. Vatan ve millet her zaman size minnettarlık duymaya devam edecektir” dedi.