Enver Yücel’e Giresun turizmine yaptığı yatırımlar nedeniyle plaket

Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel’e, Giresun Turizmi’ne Katkı Plaketi ve teşekkür belgesi verdi.

Giresun Gazeteciler Derneği’nde düzenlenen törende Yücel’in plaketini dernek başkanı Nafiz Uğur Karaibrahimoğlu takdim etti.

Törende konuşan Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Nafiz Uğur Karaibrahimoğlu “İlimizin önemli konaklama tesislerini yeniden turizmin hizmetine kazandırmanızı, yatırım projelerinizi, Giresun, Piraziz ve Şeyhli’deki tanıtım amaçlı organizasyonlarınızı, geleneklerimizi ve tarih-kültür miraslarımızı ortaya çıkarmaya ve bunları bir turizm ürünü haline getirmeye dönük etkinliklerinizi, heyecanla yakından takip etmekte ve tüm bunları derneğimizin de asıl amacı olan ilimizin turizm yoluyla kalkınmasına yönelik hedefler olarak değerlendirmekteyiz. Giresun’a ve Türkiye’ye yaptığınız bu çalışmaların ve hizmetlerinizin devamını, diğer iş insanlarına, turizm sektörü yatırımcılarına, bürokratlara, kamu ve yerel yöneticilerimize örnek ve özendirici olmasını diliyoruz. Bu ve benzeri nedenlerle başarılarınızı, hizmetlerinizi takdir ettiğimizi belirtmek üzere yönetim kurulumuzun ortak kararıyla Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel’e 2021 yılı Giresun turizmine katkı plaketini takdim ediyoruz” dedi.

11 Aralık’ta Giresun’da yaylada İklim Zirvesi var

Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel ise Kulakkaya Yaylası’nda ve kent merkezindeki bir oteli devraldıklarını ve turizme kazandırdıklarını belirterek ”Kulakkaya İsviçre’nin Davos’una benziyor. Ordu-Giresun Havalimanı ile yayla 1,5 saat mesafede. Neden burası da uluslararası toplantıların yapıldığı Davos gibi olmasın? Kent merkezindeki bir oteli de devraldık. Oraya dünya ölçeğinde bir markayı getirirsek, o zaman Giresun, Samsun, Trabzon arasında önemli bir lokasyon haline gelebilir. Çünkü Giresun kültürü ve doğası ile en iyi bölgelerden birisidir. Ayrıca ilk kez söylüyorum, aşağı yukarı kesinleşti. 11 Aralık’ta buraya Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı gelecek, büyük ihtimalle Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız gelecek ve bölge yerel yönetimler, belediyeler, kaymakamlar, bilim insanları gelip iklimi tartışacağız, özellikle iklim değişimini konuşacağız. Amacımız bu tür konferansları artırmak“ diye konuştu.