Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezine görkemli açılış

Giresun’un Çanakçı ilçesine Ahmet-Saliha Yılmaz Engelli Bakım Merkezi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Giresun Bakım Sağlık Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve ASKON İl Başkanı İş İnsanı Yener Türk tarafından ilçeye kazandırılan bakım merkezinin açılışında renkli görüntüler yaşandı. Açılışa katılan Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, milletvekilleri Kadir Aydın, Cemal Öztürk ve Vali Enver Ünlü yaptıkları konuşmalarda Çanakçı’ya kazandırılan bakım merkezinin yöre için önemine işaret ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundular ve Müteşebbis Yener Türk’ ü tebrik ettiler.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Vekili son Başbakan Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "Bu vesileyle Çanakçı ilçemizde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün burada Cumhurbaşkanımızı vekaleten, kendime de asaleten sizlerle beraberim. İyi ki gelmişim. Cumhurbaşkanımızın çok selamı var. Bu çok güzel ve donanımlı bakım merkezi ilimize ve yöremize hayırlı olsun. Önümüzde çok ama çok önemli günlerimiz var. Büyük hedeflerimiz var. Hep birlikte ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından müteşebbis Yener Türk’ le bir süre sohbet eden Yıldırım, Giresun’ a kazandırdığı bakım merkezleri ve sağladığı istihdam nedeniyle tebrik ederek başarılar diledi.

Zemin ile birlikte 4 katlı olan bakım merkezi binasının planlama ve düzenlemesinin bedensel engelli vatandaşlara hizmet verecek şekilde yapıldığını belirten Türk, "Giresun Merkez, Ordu, Dereli ve Şebinkarahisar’ dan sonra Çanakçı’da da bakım merkezi açmaktan mutluluk duyuyorum. Açılışını yaptığımız bakım merkezimiz de 75 vatandaşımıza hizmet verebileceğiz. Tam kapasiteye ulaştığımızda 50- 55 dolayında insanımıza istihdam sağlayarak ekmek kapısı açmış olacağız. Binamızda bireysel görüşme ve sağlık odaları, yemekhane, çok amaçlı salon, sosyal etkinlikler için ferah bir alan bulunmaktadır" diye konuştu.