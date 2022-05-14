banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Engelli ve Bakım Merkezinde, engelsiz eğlence

Özel Giresun Engelli Bakım Merkezinde sosyal etkinlikler kapsamında eğlence programı düzenledi.

GİRESUN 14.05.2022, 13:11
Engelli ve Bakım Merkezinde, engelsiz eğlence

Özel Giresun Engelli Bakım Merkezinde sosyal etkinlikler kapsamında eğlence programı düzenledi.

Bakım Merkezi Kurucusu ve ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk ile Kurum Müdürü Gülseren Kesik’ organizasyonu sonucu her yönüyle coşkulu geçen ve sıra dışı görüntülere sahne olan etkinliğe Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Dereli Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Özer, Giresun Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nihat Yayla, siyasi parti temsilcileri, engelli aileleri ve davetliler katıldı.

Program sırasında bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, "Bizler engelli dostları olarak burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Her zaman onların yanındayız, destekçileriyiz. Bütün çalışmalarımız, gayretimiz engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak içindir. Bu doğrultuda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Böylesine güzel bir etkinliği organize eden kurum yetkililerimizi tebrik ediyor, engellilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyorum" dedi.

Kurum Müdürü Gülseren Kesik de yaptığı konuşmada katılımları nedeniyle konuklarına teşekkür ederek "Burada engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Unutulmamalı ki engelli bireylerimizi toplumun her kesiminde görmek, onları üreten bireyler haline getirmek en öncelikli görevlerimiz arasındadır. Biz burada engellilerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Engel yeter ki kalplerde olmasın" diye konuştu.

Etkinlik engellilerin folklor gösterileri, semazen gösterilerinin yanı sıra müzik ziyafetiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık