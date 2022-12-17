Emekliye ayrılan İlçe Emniyet Müdürü Baran’a yemekli veda

Giresun’un Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran’ın emekli olmasından dolayı kendisine veda yemeği verildi.

Veda yemeğine Kaymakam Cem Afşin Akbay, Cumhuriyet Savcısı Rahmi Tanoğlu, Belediye Başkanı Tolga Erener, emekliye ayrılan Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Türkoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Gazi Mehmet Cındık, İlçe Daire Amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Emekli olan İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran için Görele Kaymakamlığı tarafından Görele Belediyesi Sosyal Tesislerinde veda yemeği düzenlendi. Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yemekte yaptığı konuşmada, “İlçemizin güvenliği için başarılı çalışmalara imza atan Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.

Kaymakam Cem Afşin Akbay ise “Zekeriya Bey ile 2 yıl kadar çalışma imkanımız olmasına rağmen kendisiyle çalışmaktan oldukça memnun ve mutluyuz. Bu bir veda değil vefa gecesidir. Devletimiz varsa her şeyimiz var; namusumuz, huzurumuz, işimiz var. Bizler Devletimizin birer görevlisi olarak atandığımız, görev yaptığımız ili, ilçeyi kendi memleketimizden daha çok tanıyarak sahipleniyor, görevimizi layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Emekliye ayrılan Emniyet Müdürümüz Zekeriya Baran, bey ile de çalışma hayatımızı güzel bir şekilde, başarılı çalışmalarımız sonucunda geride bıraktık. İlçemizde görev yaptığı süre içerisinde başarılı ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ediyor, emeklilik yaşamının ailesi ve kendileri hakkında güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise düzenlenen yemek nedeniyle teşekkür ederek Görele’de görev yaptığı süre içerisinde birlikte görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine desteklerini esirgemeyen başta Kaymakam Cem Afşin Akbay, olmak üzere İlçe Daire Amirlerine ve tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.