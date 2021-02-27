Emekli öğretmen evini kütüphaneye çevirdi

Giresun’un Eynesil ilçesinde evinin bir odasını kütüphaneye dönüştüren 80 yaşındaki emekli öğretmen Ali Kırbıyık, yıllardır biriktirdiği yaklaşık bin kitaba gözü gibi bakıyor, kitaplarını da çocuklarına miras olarak bırakmak istiyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinde Edebiyat Öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olarak memleketine yerleşen Ali Kırbıyık, çocukluğunun, gençliğinin ve tüm hayatının bu kitaplar olduğunu söyledi.

İlkokul yıllarında başlayan okuma alışkanlığını tüm hayatına yansıtan Ali Kırbıyık, günde 3 gazete okuduğunu ifade ederek "Samsun’un Ladik ilçesinde yatılı okurken sınıfımız kütüphaneye yakın olduğu için merak sardım ve çok okumaya başladım. Durmadan okudum. Okuyunca da zevk almaya başladım ve bu kütüphaneyi o istekle kurdum. Öğretmen Okulu’ndan sonrada kitap okuma merakım devam etti. Nereye gidersem gideyim ilk önce kitap satan yerlere gittim. Benim kütüphanemde olmayan kitapları aldım ve kütüphaneme yerleştirdim. Eğer istediğim kitapları bulamazsam televizyon veya ilanlara bakarak kitapları temin ettim. Kütüphanemde bütün şiir kitapları mevcuttur. Kütüphanemde binin üzerinde kitap vardır" dedi.

"Kim olursa olsun gelip ’Ben de şu kitabı alayım, okuyayım’ dese, hiç bir kitabı odamdan dışları çıkartmam" diyen Kırbıyık "Çünkü giden gelmiyor. Çünkü ben bu kütüphaneyi bir özlemle kurdum. Özlemle kurduğum bu kütüphanenin şeklinin bozulmasını istemiyorum. Bir kitap eksik olduğu zaman kütüphanem bana boşalmış gibi geliyor. İsteyene götürür, elimde gösteririm. Kitabı da alır yerine koyarım. Topkapı Sarayı’ndan benim 1835’den bu yana ailemin soyunun tarihçesini anlatan kitap bile kütüphanemde mevcuttur. Çocuk yaşındaki kitap merakım beni bu kütüphaneyi oluşturmama vesile oldu. Halen bana çeşitli yayın evlerinden telefon gelir, yeni kitaplarımız var alacak mısın diye sorarlar. Okumayı çok arzu etsem de yaşım 80 olduğu için okumayı biraz gevşettim ve çok okuyamıyorum. Bütün klasikleri okudum’’ şeklinde konuştu.