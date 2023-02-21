Durdurulan araçtan cephanelik çıktı

Giresun’da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçtan silah yapımında kullanılan metal parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile kurulan irtibatın ardından şüpheli il merkezine yakın uygulama noktasında durduruldu. Araçta arama yapmaya başlayan KOM ekipleri araç içerisinde gizli bölmelerde poşetlenmiş halde 15 adet metal gri renkli tabanca gövdesi, 15 adet metal gri renkli tabanca sürgüsü, 15 adet metal renkli pas kırıntıları olan, yiv ve set açılmış tabanca namlusu, 14 adet tabanca iğnesi, 15 adet silah parçası olarak değerlendirilen yüzük, 15 adet horoz, ve 119 adet silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen metal parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli F.H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.