Döviz kurunda yaşanan düşüş fındık fiyatını da etkiledi

Döviz fiyatlarındaki düşüş fındık fiyatına da yansıdı. Giresun’da 40 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı 30 liraya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni TL mevduat sistemini açıklamasıyla beraber döviz fiyatlarından hareketlilik yaşandı ve dolar, 12 liranın altına kadar geriledi. Döviz fiyatlarında yaşanan düşüş fındık fiyatına da yansıdı. Giresun’da hafta başında 40 liraya kadar alıcı bulan fındık fiyatı, bugün hızlı bir düşüşle 30 liraya kadar geriledi.

Fındık fiyatının 10 lira birden değer kaybettiğini ifade eden tüccar Hasan Himtaş, "Fındık fiyatlarında hareketlenme var. Dün 40 liraya aldığımız fındığı bugün 30 liraya zor alıyoruz. Dolar kurundaki düşüş hızlı olduğundan dolayı fındık fiyatları bu şekilde oldu. İhracatçıların fındık fiyatı şu anda 30 lira. İlerleyen zamanlarda fiyatlar yine 35 lirayı görebilir. İhracatçılar fındık fiyatını ne derse o oluyor. Dün 800 liraya sattığımız vagon bugün 600 lira” şeklinde konuştu.