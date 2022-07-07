“Dokuyan Kadınlar Projesine” destek ziyareti

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Şebinkarahisar ilçesi ziyaretinde kadınların ekonomiye katkı sağladığı üretim atölyelerini ziyaret ederek ürünlerin incelemesini yaptı, yapılan çalışmalar ve yürütülen proje hakkında bilgi aldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 1 milyon 250 bin liralık proje bedeli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ( SOGEP) tarafından çalışmaları yürütülen Kadınlar Dokuyor projesinde üretilen Tamzara Dokuması atölyesini ziyaret etti. Başkan Şenlikoğlu, üretimde yer alan kadınlar ile sohbet etti, proje konusunda bilgi aldı. Başkan Şenlikoğlu, kadınlara çalışmalarında başarı dileyerek, “Dokuyan, üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız. Bu anlamda Giresun’da aile ekonomilerine katkı sağlayan yöresel ürünler pazarı açtık. Daha fazla neler yapabiliriz diye de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şebinkarahisar’da adını, tarihi Tamzara Mahallesi’nden alan, üretimi yıllar içinde zaman zaman kesintiye uğramış olsa da yeniden dokuyan kadınlarımız sayesinde üretilmeye başlandı. Türk Patent ve Marka Kurumundan 2019’da tescillenen Tamzara dokumasının marka haline getirilerek pazarlanması ve kadın istihdamına katkı sağlanması amacıyla Giresun Belediyesi olarak bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda ilk olarak Giresun’da Tamzara Dokuması için bir satış yeri temin edeceğiz” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, Tamzara Dokuması ürünleri inceledikten sonra dokuma tezgahına da geçerek dokuma yaptı.