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DOKAP’tan Duroğlu’na değer katacak proje

Giresun’un Duroğlu Beldesi Aksu Deresi güzergahı DOKAP desteğiyle yaşam alanına dönüştürülecek.

GİRESUN 09.07.2021, 13:33
DOKAP’tan Duroğlu’na değer katacak proje
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Giresun’un Duroğlu Beldesi Aksu Deresi güzergahı DOKAP desteğiyle yaşam alanına dönüştürülecek.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilecek Aksu Havzası Turizm Alanı Sağlıklaştırma Projesiyle Duroğlu Beldesi’nin Aksu Deresi güzergahı yaşam alanına dönüştürülecek.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, Aksu Havzası Turizm Alanı Sağlıklaştırma Projesinin protokolünü imzaladı. Yaklaşık 2 milyon TL olan projeyle ilgili yapılan açıklamada, “Giresun ili 2021 Yılı Yatırım Programları kapsamında DOKAP tarafından desteklenen Duroğlu Belediyesi ile ’Aksu Havzası Turizm Alanı Sağlıklaştırma Projesi’nin protokolleri gerçekleştirildi. Yüzde 70’i DOKAP destekli 2 milyon TL değerindeki proje içerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı, sosyal yaşam alanı, yeşil alanlar seyir terasları, hediyelik eşya alanı organik satış ürünleri reyonu, spor aletlerinin yer alacağı spor alanı, ağaçlandırma çalışması ve ışıklandırma çalışması yapılacaktır” denildi.
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