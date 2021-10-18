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Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nden dayanışma mesajı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’ne üye olan Giresun Belediyesi’ni ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Öztürk birlik ve dayanışma mesajı verdi.

GİRESUN 18.10.2021, 15:13
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nden dayanışma mesajı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’ne üye olan Giresun Belediyesi’ni ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Öztürk birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ziyarette, aynı zamanda Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Başkanı da olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Giresun Belediyesi’ni birliğe üye olmaya davet etti.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’ne üye olmaktan mutluluk duyacaklarını ve bölge dayanışmasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Şenlikoğlu ise Giresun Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı.

Ziyarete Belediye Başkanları Belediye çalışmaları hakkında da fikir alışverişinde bulunurken, Belediye Başkanları bölge olarak her konuda olduğu gibi Belediye çalışmalarında da dayanışma içerisinde olacaklarını dile getirdi.

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