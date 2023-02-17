Depremzedelerin konakladığı yurtlarda sosyal mağaza açıldı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10 ilden Giresun’a getirilen depremzedelerin konakladığı öğrenci yurtlarının içerisinde sosyal mağaza oluşturuldu. Valilik koordinesindeki merkezde depremzedeler ihtiyaç duydukları kıyafet alışverişlerini de yapabiliyorlar.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliğinin sürdüğü Giresun’da deprem bölgesinden tahliye edilen vatandaşlar için valilik koordinesinde Giresun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde ‘Karşılama Merkezi’ oluşturuldu, bazı oteller ve kamu misafirhanelerin odaları da hazır hale getirildi. Giresun’a getirilen depremzedeler, içerisinde sosyal mağaza oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Yurt içerisinde oluşturulan sosyal mağazada her yaşa göre uygun mağazadaki kıyafetleri de hayırseverlerin bağışladığı kaydedildi.