Depremzedeler için Hayır Çarşısı

Giresun’da hayırseverlerin katkısıyla açılan "Hayır Çarşısı", Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden gelen depremzedelerin birçok ihtiyacını karşılıyor.

Giresun İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi iş birliğiyle açılan “Hayır Çarşısı”nda depremzedelerin giyim ihtiyacı karşılanıyor.

İl Müftülüğü girişinde açılan çarşıda, hayırseverlerin bağışladığı çok sayıda giyim malzemesi, Giresun Valiliği ve AFAD koordinesinde kente gelen depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çarşıda gün boyu yoğunluk yaşanıyor.

Giresun İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Giresun Şubesi Başkanı Ramazan Topcan, çarşının Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Giresun’a gelen depremzedelere hizmet vermeye başladığını söyledi. Çarşıda giyim ihtiyaçlarını karşıladıkları depremzedelere çeşitli ikramlarda da bulunduklarını belirten İl Müftüsü Topcan, depremden etkilenen vatandaşlara manevi destek sağladıklarını ifade etti.

Bölgedeki ihtiyaçların azalması üzerine kente gelen depremzedelere hizmet sunduklarını dile getiren Müftü Topcan, "Depremzedelerin giyimden hijyen malzemesine, çocuk ve bebek ürünlerine kadar birçok ihtiyacı karşılanıyor. Kadirşinas milletimiz, depremden etkilenen 10 ilimizin yanında oldu. Herkes katkı sağlamak için elinden geleni yapıyor. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.