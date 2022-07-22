Davutoğlu’ndan FİSKOBİRLİK’e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyelerini ve Genel Müdürlükte ziyaret etti. Ziyarette yaklaşan yeni fındık sezonu öncesinde, fındık ve fındık üreticilerinin sorunları ve beklentileri değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK ve çalışmaları hakkında Davutoğlu ve ekibine bilgiler vererek beklentilerini dile getirdi. Ziyaretin ardından FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Gelecek Partisi Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetin FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğünü ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Fındık ve fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirerek FİSKOBİRLİK olarak çalışmalarımızı ve beklentilerimizi anlattık” ifadelerine yer verdi.

-“Müdahale alımlarında FİSKOBİRLİK devrede olmalı”

Daha sonra Partisinin İl Kongresine geçen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu burada yaptığı konuşmada, “Fındık çok özel bir ürün Allah’ın Giresun’a Türkiye’ye bir lütfu. Türkiye’de birçok ürün yetişir ama bir ürün çok özeldir. Dünyada yüzde 85’inin Türkiye’de üretildiği tek ürün var o da fındıktır. Fındık milli bir üründür, fındık dünyada piyasayı regule edebileceğimiz tek üründür. Bu nedenle fındık üreticilerinin en yüksek karı elde etmelerini istiyorum.2015 yılında dolar 2. 65 TL iken, fındığa 15.84 TL fiyat verilmişti. Dolar bazlı olarak 5.84 dolardı, bugünkü Türk Lirası karşılığı 102 TL’dir. Bugün FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu’nun ziyaret ettim beklenen fındık fiyatının 50 TL civarında olduğunu öğrendim. Eğer müdahale alımları yapılacaksa TMO yetmez, FİSKOBİRLİK, üretici devrede olmalı. Müdahale alımlarına bir kolaylık gösterilecekse fındık üreticilerine, FİSKOBİRLİK’e göstersinler” dedi.

-Giresun’un Güney Çevreyolu projesini 6 yıl önce söz vermiştik

Başbakan olarak Giresun’a geldiğinde Giresun’a vaat ettiği çevre yolu projesinin hala yapılmadığını da ifade eden Davutoğlu, “Giresun ve Ordu’ya başbakan olarak gelişimin ardından 6 yıl geçti. O dönemde Dağ ile deniz, Trabzon ile Ordu arasına sıkışmış Giresun’a ayağa kaldıracak çevre yolu projesini söz vermiştik. Aradan 6 yıl geçti taş üstüne taş konulmamış. Giresun’un ufkunu açacak 44 kilometrelik çevre yolu hala duruyor. Yine Karadeniz’de 4 önemli limandan biri Giresun’da ama bu kapasitesi kullanılmıyor, Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayacak demiryolu projesi duruyor. Çünkü Giresun’a sahip çıkması gerekenler FETÖ borsasına sahip çıkıyor da ondan duruyor” dedi.