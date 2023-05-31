Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Giresun’da yaşayan Feyza Kırdemir, çocukluğundan bu yana hayali olan resim atölyesini Bulancak ilçesinde açarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Çok küçük yaşlarda başlayan resim çizme serüvenini her geçen gün geliştirerek bu alanda hem eğitim aldı hem de lise ve üniversite hayatını bu alana yönlendirdi.

Büyük bir aşk ve gayretle ve tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere kadar gelen Kırdemir, çocukluk hayali olan Resim Atölyesini de yaşamış olduğu Bulancak ilçesinde hayata geçirdi.

Çocuklar başta olmak üzere tüm yaş gruplarına bu alanda eğitimler verdiğini belirten Feyza Kırdemir, "Aslında bir atölye açma fikri her zaman hayalimde vardı. Sadece eğitimimi tamamlayıp fırsat bulabileceğim anı bekliyordum. Bu sene çok şükür nasip oldu. Şuan da mevcutta matematik dersi de verilen bir alana ortak olarak kursa başladım. Yaşadığım bölge de mevcutta bu şekilde bir kurs yok. Özellikle o açıdan kendimi şanslı hissediyorum. Bulancak’ta çocuklara ve yetişkinlere bu anlamda bir şeyler kazandırabilmek beni çok daha mutlu edecek" dedi.

Atölyesini diğer sanat alanlarıyla çeşitlendirmek istiyor

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması içinde çalışmalar yaptığını ifade eden Kırdemir, "Özellikle sadece çocuklarla sınırlı tutmayıp yetişkinlere de bu anlamda fırsat sağlamakta öncelikli amaçlarımdan. Şuan mevcutta sadece resim ve seramik üzerine dersler veriyorum ama ilerleyen zamanlarda yan dal olarak heykel ve ahşap boyama ve ebru sanatını da eklemeyi düşünüyorum. İnsanların bu atölyeyi sadece ders alanı olarak görmelerini değil, vakit geçirmek için ziyarette bulunarak bir kahve içmeye gelmelerini de çok isterim. Bu süreçte daha büyük hedefler için adım atmaya devam etmek istiyorum ve bana destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.