Çekdar Orhan, Giresunspor’da

Giresunspor, Akhisarspor’dan Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Giresunspor’umuz Akhisarspor takımından orta saha oyuncusu Çekdar Orhan ile 1+2 yıllık anlaşma imzaladı. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.