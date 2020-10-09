Bulancak’ta teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek
BULANCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE GİRESUN BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DERNEĞİ’NİN ORTAKLAŞA HAZIRLADIĞI ‘HAYAT DOĞADA GÜZEL’ PROJESİ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.
Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Giresun Bağımlılıkla Mücadele Derneği’nin ortaklaşa hazırladığı ‘Hayat Doğada Güzel’ projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.
Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada" ‘Hayat Doğada Güzel’ projenin iki temel ayağı olacak. İlk olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılacak ve ikinci olarak ise çocukların kendilerine yeni ilgi alanları oluşturmaları için doğada yapılan bilim, akıllı tarım uygulamaları ile sanat ve spor faaliyetleri yapılacak. Ayrıca çocuklara ve ailelerine, sadece teknolojinin ve teknoloji bağımlılığının ne olduğu anlatılacak olması yeterli olmayacağı gibi teknolojinin nasıl üretici bir şekilde kullanılacağı, bunun çocukların sağlığına, akademik ve sosyal hayatlarına nasıl katkı sunacağının da pratik olarak gösterilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalar ise ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlığı, dijital ortamların güvenli kullanımı konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bilim, sanat, spor ve oyun alanlarında etkinliklerin olduğu doğa kampı yapılacak. Akıllı tarım uygulamaları yoluyla üretime yönelik doğru teknoloji kullanımı örnekleri oluşturulacak” ifadelerine yer verildi.
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