Bulancak doğalgaza kavuşuyor
GİRESUN'UN BULANCAK BELEDİYESİ İLÇESİNDE DOĞALGAZ KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GEÇİLDİ. ABONELİK BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLARKEN İLK ABONELİK BAŞVURUSUNU BULANCAK BELEDİYESİ ADINA BELEDİYE BAŞKANI RECEP YAKAR YAPARAK SÖZLEŞME İMZALADI.
Giresun’un Bulancak Belediyesi ilçesinde doğalgaz kullanımına yönelik çalışmalarda son aşamaya geçildi. Abonelik başvuruları alınmaya başlarken ilk abonelik başvurusunu Bulancak Belediyesi adına Belediye Başkanı Recep Yakar yaparak sözleşme imzaladı.
Doğalgaz dağıtım şirketinin Bulancak ofisinde ilk sözleşmeyi imzalayan Belediye Başkanı Recep Yakar, sözleşme imzalama anını sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak da yayınlatarak, “Söz verdiğimiz gibi Bulancak’ta doğalgaz kullanımına yönelik çalışmaların sonuna geldik ve ilk abonelik sözleşmesine imzamızı attık. Bulancak olarak tarihi günlerden birini daha yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de ilk kullanım anını sizlerle paylaşacağız. İlk etapta altyapısı tamamlanan ve kapılarına doğalgaz kutusu konulan binalar ve işyerlerinde doğalgaz kullanımı başlayacak ve hızlı bir şekilde alt yapısı olmayan bölgelerde de alt yapı çalışmaları devam edecek. Artık mutfakta, banyoda ve ısınmada doğalgaz konforunu hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşlarımız hızlı bir şekilde aboneliklerini tamamlayarak sürece katkıda bulunabilirler. İlçemize ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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