Bulancak Belediye Başkanı Yakar’dan ikamet çağrısı

Belediye bütçelerinin belirlenmesinde nüfusun önemli bir belirleyici olduğuna dikkat çeken Giresun’un Bulancak ilçe Belediye Başkanı Recep Yakar, vatandaşların ikamet adreslerini yaşadıkları yere göre yazdırmalarını istedi.

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, Bulancak’ta yaşadıkları halde ikamet adreslerini köyde ya da başka yerlerde gösterenlerin yaşadıkları şehre gelecek katkıyı azalttığını söyledi. "Bu sebeple ilçemizde yaşayıp ikamet kayıtları başka yerlerde olan vatandaşlarımızı 31 Aralık’a kadar ikamet adreslerini Bulancak’a aldırmalarını ve yaşadıkları şehre katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz” diyen Yakar, ilçe merkez nüfusunun 46 bin kişi görülmesine rağmen, 55 bin nüfusa hizmet ettiklerini hatırlattı.

Başkan Yakar, “Bulancak’ta yaşayan ama nüfuslarını köylerde tutan vatandaşlarımıza sesleniyorum, sizlerde ikamet kayıtlarınızı Bulancak’a aldırarak bizlere destek olabilirsiniz. Daha fazla nüfus daha fazla ödenek demektir. Daha fazla ödenek ise daha fazla hizmet ve yatırım demektir. Bilindiği gibi şu anda ilçemizde devam etmekte olan ve mega projeler olarak nitelendirdiğimiz hizmet ve yatırımlarımız; Millet Bahçesi, Akıncı Parkı, Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Yeni Belediye Hizmet Binası ve meydan Düzenlemesi, Galericiler Sitesi gibi projeler hayat buluyor. Çok daha fazlası için, daha modern ve gelişmiş bir Bulancak için sizde Bulancak’ta yer alın. Sizleri seviyor, ilçemiz adına bu önemli çağrıyı dikkate almanızı rica ediyorum” diye konuştu.

E-Devlet sistemi üzerinden de ikametgah değişikliği yapılabileceğini belirten Başkan Yakar, “Bulancak’ta yaşadığı halde ikametleri başka yerlerde bulunan vatandaşlarımız e-devlet üzerinden adreslerini taşıyabilir ve yaşadıkları şehre katkıda bulunabilirler. Bunun için yapmaları gereken e-devlet’e giriş yaparak, arama ekranına “Adres Değişikliği Bildirimi” yazarak çıkan ekranda adres bilgilerini girmek. Yerel yönetimler belediyelerin bütçeleri her yılsonunda, adrese dayalı nüfus sayımı uygulamasına göre belirlenmektedir. Bu yüzden ikametinizin bulunduğu adres yerel hizmetlerin daha fazla olabilmesi için büyük önem arz etmektedir” dedi.