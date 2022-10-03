Bu yollar turizme çıkar

Giresun Valisi Enver Ünlü, Yeşil Yol Projesi dahilinde Giresun Paşakonağı Yaylası istikametinden Ordu ili Çambaşı Yaylası arasında tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2015 yılında Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illerindeki turizm merkezlerinin üst kottan birbirine bağlanması amaçlanarak başlatılan Yeşil Yol Projesinin Giresun etabında İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında yer alan kısımda son aşamalara gelindi.

Giresun Paşakonağı’ndan Ordu Çambaşı yayla istikametine 10 kilometrelik çalışmanın tamamlanmasının ardından yayla turizminin uğrak noktalarından Kulakkaya-Bektaş yaylaları arasındaki 8 kilometrelik ve Kümbet Yaylası’na 5.5 kilometrelik çalışmaların başlatılacağı belirtildi.

Vali Ünlü, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yapılacak asfalt çalışmalarının mevsim şartlarına göre planlanan zamanda tamamlanması talimatını verdi.

Vali Enver Ünlü’nün yaptığı incelemeler sonunda Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Özel idaresi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 10 bin 500 ton asfalt kullanılarak 10 kilometrelik Paşakonağı’ndan Ordu Çambaşı yaylası istikametine doğru olan kısım sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Yeşil Yol projesi kapsamında Kulakkaya-Bektaş yayla yolu arasında 8 kilometre asfalt yol çalışmasına başlatılacak. Buranın yanı sıra Kümbet Yaylası’nda 11 kilometrelik asfalt yol çalışmasının da ilk 5,5 kilometrelik bölümünün hava şartlarının müsait olması durumunda 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ayrıca asfalt çalışmaları tamamlanan yollarda ise İl Özel İdaresi tarafından sise karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla yol şerit çalışmaları yapılacaktır” denildi.