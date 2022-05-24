Boğulma vakalarına karşı eğitimle hazırlandılar

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi Aydın Didim’de 2. ve 3. Yıldız eğitimlerini tamamlayarak yaz sezonuna hazır hale geldi.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekiplerinin kursta yüzme, su altında durma, ilk yardım, hayat kurtarma, kazalara müdahale, hız, koşu, dayanaklılık, tüplü dalış, yüksekten atlama eğitimi aldıkları belirtildi.

Açıklamada, ‘’Arama Kurtarma ekiplerimiz suda meydana gelecek kazalara 7 gün 24 saat esasıyla müdahale edecek, ayrıca ekiplerimiz, modern kurtarma ekipmanları ve uzman personeli ile her türlü düşme, kaza, göçük, kaybolma gibi vakalarda da arama ve kurtarma çalışması yapacaktır. Hiç bir olumsuzluk yaşanmaması temennisiyle deniz sezonunda vatandaşlarımızın da dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.