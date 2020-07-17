Belediye Başkanı Şenlikoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun’un kalkınması ve gelişimi için mahalle muhtarlarıyla biraraya gelerek, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, korona virüs salgının devam ettiğini ve insan oğlunun zor bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirtirken yöneticiler olarak sorumluluklarının devam ettiğini söyledi. 3 aylık pandemi süreci içerisinde muhtarlarla birlikte vatandaşın ihtiyacını karşılamak adına ciddi bir çalışma gösterildiğini belirtti.

Muhtarların, vatandaşların talep ve şikayetlerini öğrenme konusunda belediye ile bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bu bağlamda mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz" dedi.

Göreve geldikleri günden beri muhtarlarla çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Şenlikoğlu, “Bundan sonra da birlikte güzel işler yapacağız. Muhtarlarımızla ve şehrimizin diğer paydaşlarıyla Giresun için en güzel hizmeti vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Şenlikoğlu, maddi ve manevi sorunlara rağmen önemli hizmetler yaptıklarını, hizmet programının aciliyet ve maliyet durumuna göre sıralamaya alındığını belirterek, tüm ara sokaklara parke taşı döşeyeceklerini, yeni bir asfalt yama aracı aldıklarını ve yamaların kare veya dikdörtgen şekilde sıcak asfalt yöntemiyle yapılacağını söyledi. Giresun’u daha yaşanabilir ve komşu iller ile yarışabilir bir şehir haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Toplantıda muhtarların talep ve şikayetleri dinlendikten sonra Başkan Şenlikoğlu, birim müdürlerine telefonlarında tüm muhtarların numaralarının kayıtlı olmasını ve muhtarların tüm aramalara cevap vermesi talimatını verdi.