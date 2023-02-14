Belediye Başkanı Şenlikoğlu, depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eşi Meryem Şenlikoğlu ile birlikte Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren depremzedeleri ziyaret etti. Afetzedelere "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Şenlikoğlu, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Depremzedelerin sağlık durumları hakkında da hastane yetkililerinden bilgiler alan Başkan Şenlikoğlu yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ve milletimiz çok büyük bir felaket yaşadı. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Yaralarımızı hep birlikte sarmak için devlet-millet seferberlik halindeyiz. Yardım kampanyalarına destek veren bütün vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.