Bayraktar: “FİSKOBİRLİK’ten fiyat alınmadan fındık satılmasın”

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) tarafından 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlanacağı bildirildi.

Yeni fındık alım dönemi öncesinde FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya birliğe bağlı 50 kooperatifin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları katıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni alım sezonuna hazır olduklarını belirterek FİSKOBİRLİK’ten fiyat almadan fındık satılmasın uyarısında bulundu.

Yeni alım sezonu öncesinde hazırlıkların tamamlandığını dile getiren FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “2021 yılı mubayaa sezonuna birliğimiz, 50 kooperatifimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte hazırız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde aktif bir şekilde fındık alımı gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda üreticilerimizin mağdur olmaması adına tedbirlerimizi aldık. Bazı bölgelere ve kooperatiflerimize yeni araç ve personel takviyelerinde bulunduk. 16 Ağustos’tan itibaren de 2021 fındık mubayaa sezonuna başlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da üreticilerimizin harmanına kadar giderek çuvallı fındıklarını hiçbir nakliye ve hamaliye masrafı kesintisi olmadan en iyi fiyatla alacağız. İnanıyorum ki üreticilerimizin teveccühü, bizlerin de azimli ve özverili çalışmalarıyla tüm kooperatiflerimizi hak ettiği konuma getireceğiz’’ açıklamasında bulundu.