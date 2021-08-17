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Başkan Şenlikoğlu’ndan hayırlı olsun ziyaretleri

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu.

GİRESUN 17.08.2021, 14:29
Başkan Şenlikoğlu’ndan hayırlı olsun ziyaretleri

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Nüfus Müdürlüğü’ne ziyaretlerde bulundu.

Başkan Şenlikoğlu, geçtiğimiz ay yayınlanan emniyet müdürleri kararnamesiyle şehrimize atanan Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay’ı ve görevlerine yeni başlayan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut ve İl Nüfus Müdürü Müslüm Turgut’u Giresun Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Öden ve Meclis Üyesi Nuri Karaman ile birlikte ziyaret etti.

Başkan Şenlikoğlu Kızılay’ı, Bulut’u ve Turgut’u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Emniyet Müdürü Kızılay, İl Sağlık Müdürü Bulut ve İl Nüfus Müdürü Turgut, nazik ziyaretlerinden dolayı da Başkan Şenlikoğlu’na teşekkür etti.
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