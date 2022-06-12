Başkan Şenlikoğlu: “Millet bahçesi yeniden ihale edilecek”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüklenici firmadan kaynaklı sorun nedeniyle yapımı duran millet bahçesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yaşanan gelişmelerin ardından projenin yeniden ihale edileceğini belirten Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Giresun’a yapılmış en modern ve en kapsamlı sosyal donatı alanı olan ve 24 bin 160 metrekarelik alana projelendirilen ve içerisinde koşu yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, açık otopark, peyzaj donatı alanları, yaya yürüyüş yolları ve tematik bahçelerin yer aldığı millet bahçesi yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışmaları durmuştu. En kısa zamanda millet bahçemizin ihalesi yeniden gerçekleşecek ve yapım çalışmaları başlayacaktır. Giresunlular hiç merak etmesin, millet bahçemiz aynı proje ile şehrimiz insanının kullanımına sunulacaktır. Kimse endişeye kapılmasın, bu devasa projemizin bundan önce olduğu gibi bundan sonrada takipçisiyiz. Vadettiğimiz projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Biz bu sözleri seçim için değil, Giresun halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik” dedi.