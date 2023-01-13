Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel: “Giresun’un geleceği, turizmde”

Giresun’da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Giresun’un geleceğinin doğasında ve endemik bitkilerinde saklı olduğunu söyledi.

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından “Sivil Toplum Kuruluşları ile Enver Yücel Yüz Yüze Buluşma Toplantısı” düzenlendi. Giresun Belediyesi Kale Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıya, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, 55. Hükümet Devlet Bakanı Burhan Kara, Köy ve mahalle muhtarlarıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, “Yakın yüzyılda eğitime damga vuran Enver Yücel, Giresun’un Giresunspor’dan sonra en değerli markasıdır. Dünyanın yeniden tesisinin eğitimden geçtiğinin bilincinde olan Enver Yücel, ülkemizde en güzide eğitim kurumlarıyla üniversitede binlerce öğrencinin ufkunu açıyor, geleceğini aydınlatıyor. Bu güzel vatanın her köşesindeki eğitim kurumlarıyla vatanseverliğinin gereğini yapıyor ve örnek oluyor. Siyaset üzeri olan Enver Yücel’e bu hizmet ve gayretleri için ülkemiz ve Giresunumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Enver Yücel: “Giresun doğası ve endemik bitkileriyle tanıtılmalı”

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise Giresun’un geleceği ve kalkınması için sanayiden daha çok doğa güzelliklerinin değerlendirilerek turizmle kalkınmasına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Yücel yaptığı konuşmada, “ Giresun’a büyük sanayi kuruluşları gelecek, gelmeli diye beklememek, gerekir. Giresun’un geleceği eşsiz doğasında ve endemik bitkilerinde saklıdır. Bu yönüyle Giresun’un tanıtımına ihtiyaç vardır. Giresun’un yaylaları Davos’ta yoktur. Ancak Davos kadar tanıtımı yapılamamıştır. Giresun Adası da tanıtıma ihtiyaç duyan yerlerden biridir. Endemik bitki denildiğin de ise ısırgan otu sadece vejetaryen mutfağı için değil aynı zamanda tekstil için de kullanılabilir bir ip yapabilme özelliğine sahiptir. Kısaca Giresun, eşsiz doğa güzellikleri ve endemik bitkileriyle tanıtılmalı bu yönleriyle turizme kazandırılmalıdır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, Enver Yücel’e katkılarından dolayı plaket verdi.