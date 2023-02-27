Babası ve üsteğmen kardeşinden en acı veda

Depremde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’da hayatını kaybeden Üsteğmen Miraç İlhan memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı. Törene babası Yahya İlhan, oğlunun Üsteğmen parkesi ile törene katılırken, İlhan’ın kardeşi Okan İlhan’ın da üsteğmen olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde Hatay’daki Rönesans Rezidans’da enkaz altında hayatını kaybeden Üsteğmen Miraç İlhan (32) için memleketi Giresun’un Tirebolu ilçesi Körliman mahallesi Uzunkum Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Üsteğmen Miraç İlhan’ın yakınlarıyle beraber, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şeniklikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır ile kamu kurum kuruluşlarının yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Törene babası Yahya İlhan, oğlunun üsteğmen parkesi ile katılırken, İlhan’ın kardeşi Okan İlhan’ın da üsteğmen olduğu öğrenildi. Öğle namazına müteakip Giresun İl Müftüsü Ramazan Topcan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Üsteğmen İlhan’ın cenazesi ilçenin Işıklı köyünde toprağa verildi.