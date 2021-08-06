Baba ve oğlu uyuşturucudan tutuklandı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde jandarma tarafından yapılan kenevir operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Balcana Köyü’nde ikamet eden K.T. ve oğlu V.T. İsimli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada 243 kök kenevir bitkisi, ele geçirildi. Evin çevresinde çalı ve dallarla gizlenmiş vaziyette tespit edilen kenevir bitkileri Jandarma tarafından toplanarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen baba K.T ve oğlu V.T. tutuklanarak cezaevine konuldu.