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Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi

Giresunspor’un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi’nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı.

GİRESUN 04.09.2022, 01:04
Aytekin Şenlikoğlu taraftarlarla birlikte maçı izledi

Giresunspor’un, Konyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi’nde oynadığı maçta ev sahibi takım tribünlerinde renkli görüntüler yaşandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, karşılaşmayı protokol tribününde değil yeşil-beyazlı taraftarlarla birlikte kale arkası tribününden izledi. Taraftarlarla birlikte tezahüratlarda bulunup Giresunspor’a tam destek veren Şenlikoğlu’nun bu samimi davranışı camiada büyük takdir gördü.

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