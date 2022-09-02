Ayakkabı boyacısının isteği yerine getirildi

Giresun merkeze bağlı Sokakbaşı semtinde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Ali Akgün, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’ndan yeni boya sandığı talep etti.

Belediye başkanı Şenlikoğlu, Akgün’ün bu isteğini hemen yerine getirdi. Şenlikoğlu’nun talimatıyla alınan yeni boya sandığı belediye görevlileri tarafından Ali Akgün’e teslim edildi.

Yeni boya sandığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Akgün, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’na teşekkür ederek, “Kendisinden Allah razı olsun. Daha önce kullandığım sandık oldukça eskimişti ve ihtiyacı karşılamıyordu. Şimdi yeni boya sandığım ile ekmek paramı kazanmaya devam ediyorum. Belediye başkanımız Aytekin Şenlikoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.