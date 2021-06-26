Anne ve oğlu toprağa verildi

Giresun’dan Düzce’ye giderken Çorum’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu Giresun’da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Düzce’ye giden İrfan Aydın kontrolündeki 28 AAC 044 plakalı otomobil, Çorum’a bağlı Çeltiközü mevkiinde kaza yaptı. Takla atarak yolun kenarındaki tarlaya düşerek ters dönen araçta bulunan Dilek Türkyılmaz (31) ve oğlu Furkan Ali Türkyılmaz (1) hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı. Kaza yapan ailenin AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın’ın yakınları olduğu öğrenildi.

Giresun’un Merkez ilçesine bağlı Sayca köyünde anne ve oğlu dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.