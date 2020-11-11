AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın koronavirüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Milletvekili Aydın paylaşımında “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.