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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın koronavirüse yakalandı

AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ KADİR AYDIN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

GİRESUN 11.11.2020, 13:31
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AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın koronavirüse yakalandı

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Covid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Milletvekili Aydın paylaşımında “Vücut kırgınlığı sebebiyle bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Sağlık durumum şu an iyidir. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavim sürecektir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
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