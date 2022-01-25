AK Parti Giresun Milletvekili Aydın Dereli’de incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın 29 Ocak’ta gelmesi beklenen Giresun’un Dereli ilçesinde AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Giresun’da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, beraberinde bulunan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile incelemelerde bulundu.

Yapılan afet konutları ve işyerleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, “Afetzedeler için inşa edilen konut ve iş yerlerinin yapımında son aşamaya gelindi. Adeta yeni bir Dereli inşa edilmiş. İşyerleri ve konutların hak sahipleri belirlendi. Önümüzdeki günlerde Giresun’a gelmesini beklediğimiz Cumhurbaşkanımız tarafından konut ve işyerleri teslim edilecektir. Biz de son durumları bizzat gelerek yerinde görmek istedik. O çarpık yapılaşmaların yerine modern bir Dereli gördük. O yaşanan afeti Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Dereli ilçemizin bu hale gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz" dedi.