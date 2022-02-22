Açılan tünel ile Eğribel kabusu sona erdi

Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu Bölgesi’ne bağlayan önemli güzergahlardan olan 5 bin 900 metre uzunluğundaki Eğribel Tüneli, bir tüpünün açılmasıyla ulaşımda kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Giresun’u İç Anadolu’ya bağlamasının yanı sıra Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar ilçelerine de ulaşım sağlayan Eğribel Geçidi özellikle kış aylarında kabusa dönerken, tünelin açılmasıyla güvenli ve konforlu geçiş sağlanıyor. Özellikle kış aylarında yolcuların ve sürücülerin Eğribel Geçidi’nde tünelle beraber yaşanan mağduriyetlerin geride kaldığını belirten dolmuş esnafı Yusuf Büyüktaş, "Eğribel Geçidi kış aylarından en çok biz dolmuşçu esnaflarını mağdur etmiştir. Özellikle tipi ve fırtınası hiç eksik olmayan bu yolda şoför esnafının işi oldukça zordu. Vilayette işi olan hemşehrilerimiz daha arabaya binmeden Eğribel Geçidi’nin durumunu sorar, yol koşullarını teyit etmeden yolculuk yapmak istemezdi. Tabiri caizse hem yolcu için hem de biz şoförler için Eğribel Geçidi bir kabustu. Şimdi 6.5 km kısalan bu yolda hem zaman, hem yakıt ve de en önemlisi can güvenliğinden emin bir şekilde yolcularımızı Alucra-Giresun arasında taşımacılık yaparak hizmet vermeye devam ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, emek sahibi herkese teşekkür ederim. Yöremiz için büyük bir kazanç oldu" dedi.