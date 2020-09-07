AÇED ailesinden Giresun’a şefkat eli
AİLE ÇEVRE DOĞA DEĞERLERİ TASARIM VE GELİŞTİRME DERNEĞİ GENEL BAŞKANI ŞENAY BAŞAK VE BERABERİNDEKİ DERNEK ÜYELERİ, GİRESUN’DA YAŞANAN SEL FELAKETİNE KAYITSIZ KALMAYARAK MAĞDURİYET YAŞAYAN GİRESUNLU SEL MAĞDURLARININ YARDIMINA KOŞTU.
“Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır” sloganıyla acıları azaltmaya sevinci, mutluluğu çoğaltma düsturu ile yola çıkan Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) sel felaketinde mağduriyet yaşayan Giresunlular’a yardım eli uzattı.
Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı Şenay Başak ve beraberindeki dernek üyeleri, Giresun’da yaşanan sel felaketine kayıtsız kalmayarak mağduriyet yaşayan Giresunlu sel mağdurlarının yardımına koştu.
Giresun da yaşanan sel felaketiyle ilgili bir açıklamada bulunan AÇED Genel Başkanı Şenay Başak “Burada yaşanan felaket karşısında Giresunlu kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için buradayız. Gördüklerimiz bizleri ziyadesiyle üzdü. Ancak her yerde olduğu gibi burada da devletimizin şefkat elini görmek bizleri çok mutlu etti. Yaşanılan acıyı ta içimizde en derinimizde hissettik” dedi.
Başak, bölgede bulundukları süre içerisinde kendilerine destek olan Giresun Valisi, Dereli Kaymakamı ve çalışanlarına, Afyonkarahisar Belediyesine, Kızılay, AFAD yetkililerine, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.
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