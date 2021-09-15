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GIDA SEKTÖRÜNE HIZLI BİR GİRİŞ YAPAN BALIM SULTAN WORLD FOOD İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKTİ

Güncel 15.09.2021, 15:45
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