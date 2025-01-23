Trump'ın bugün Davos saatiyle 17:00'de Dünya Ekonomik Forumu'na görüntülü görüşme yapacağı konuşma öncesinde küresel borsalar karışık seyrediyor. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon’ın hisse senetlerinin aşırı değerli olduğu konusunda uyarması yatırımcıların alım yönündeki kararlarını etkiledi..

ABD tarifelerine ilişkin endişeler, emtia gibi temel kaynaklara olan talebi azaltabilecek küresel bir ticaret savaşı korkusunu tetikledi. Trump Çin'e %10'luk bir tarife uygulamayı düşündüğünü açıkladı. Bu tarife de Meksika ve Kanada'ya yönelik daha önceki %25'lik vergilerin ardından 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.60’da, altın 2752; Bitcoin 102 bin 600 dolarda.

BİST’TE FAİZ İYİMSERLİĞİ

Borsa İstanbul 10 bin 137 puanla güne başladı. Aralık ayından bu yana yaşanan düşüş trendinin aşılması moralleri yükseltti. CDS’lerin 265 düzeyine gerilemesi ile merkez bankasının faiz indirim sürecine devam edecek olması bankalara olan talebi arttırıyor. Trurizm ve ulaştırma dışında tüm sektörler yeşil. Tüketicinin ekonomiye olan güveni yüksek yüksek seviyede. Aralık ayında 81.3 olan endeks, Ocak’ta 81.0 düzeyinde. hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 63,8 iken Ocak ayında yüzde 1,7 artışla 64,8 oldu. Aralık ayında 76,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3 artışla bu ay 79,1 oldu. Psikolojik olarak önemli 10 bin seviyesinin üzerinde tutunan endeks için yeni destek ve direnç seviyeleri 10.000 ve 10.160. Merkez Bankası 2025'in merakla beklenen ilk faiz kararını açıkladı. Aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,50 seviyesine çeken Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında ise faizi 250 baz puan daha düşürerek yüzde 45'e indirdi. Merkez Bankası böylece faizde iki ayda toplam 500 baz puanlık indirim yaptı. Yapılan açıklamada enflasyonda düşüş devam ettiği sürece gevşek para politikası sürdürülebilir olacak ifadesi yeraldı. Bankalar daha yüksek bir faiz indirimi beklediği ve 250 baz puanlık indirimi satın aldığı için %1 ekside. Moody’s açıklaması piyasayı etkileyecek diğer gelişme. Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasını ve görünümü durağana çekmesini bekliyorum. Endeks bugün 10 bin 200 puanı aşabilir. Pozisyonları uzun tutun. Enerji, çimento, gıda ve tekstil sektörü gözde. AGROT, PASEU, BSOKE, BTCIM, SASA, ÜLKER, MAVİ alınır

FAİZDE İNDİRİM DÖNEMİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı faiz kararını açıkladı., politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 250 baz puan indirerek, yüzde 45 seviyesine çekti. Karar sonrası yapılan açıklamada Temel mal enflasyonu ise görece düşük seyretmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Evet açıklama çok net enflasyon düşüşünü sürdürdüğü müddetçe faiz oranları aşağı çekilecek. Dolar 35.64, Euro 37.19 TL’de.

DOLARDA TOPARLANMA ÇABASI

Davos’ta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, AB'nin ortak sermaye piyasası kurması gerektiğini işaret etti. Ek olarak ECB yetkilileri, enflasyonun %2’ye yakınsadığını ve ECB ile Fed’in faiz oranları konusunda ayrışabileceklerini belirtti. Trump’ın tarifeler konusunda ilk başta beklendiği kadar keskin kararlar vermemesi ile yükselen parite daha sonra Çin ve AB’ye 1 şubat’tan itibaren vergi uygulayacağı sinyali vermesi ile dolar kayıplarını geri kazanıyor. Şu anda 1.0411 sentteki parite Trump’ın bugün Davos’ta yapacağı konuşma sonrası 1.0350 desteğini kırabilir. 1.0430 kritik direnç oldu.

ALTIN NE ZAMAN ZİRVE YAPACAK?

Altın, ons başına 2751 dolara doğru hafifçe geriledi ve ABD dolarının istikrara kavuşmasıyla üç günlük kazancını durdurdu. Bununla birlikte, Kasım ayının başından bu yana en yüksek seviyesinin yakınında kalmaya devam ediyor ve Başkan Donald Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki belirsizlik ve olası ticaret savaşları korkuları arasında güvenli liman talebiyle desteklenen 2790 dolarlık rekor zirvesini aşacak mı? Altına ek olarak, ECB politika yapıcıları daha fazla faiz indirim yapılması konusundaki görüşleri destekledi ve gelecek haftaki indirimin neredeyse kesin olduğunu ve bunun getiri sağlamayan altını destekleyeceğini işaret etti. Bu arada, Trump'ın politikalarının enflasyonist olarak görülmesi nedeniyle Fed'in yaklaşan toplantısında referans faiz oranını değiştirmemesi ve şahin bir görünüm sergilemesi bekleniyor ve bu da Fed'i faiz oranlarını yüksek tutmaya teşvik edebilir. Özetle bugün altın lehindeki tablo kalıcı görünmüyor. Trump’ın Davos’ta vereceği mesajlar altının geleceğini belirleyecek. ABD’de bugün açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları bir miktar hareketlilik yaratabilir. Teknik olarak bakıldığında ise 2740 desteği korundukça 2770 sıralı hedefler gündemde kalmaya devam edebilir. Aksi durumunda 2.725 ana destek konumunda. Gram altında 3155 3164 TL olan fiyat henüz oturmuş değil