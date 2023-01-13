Getir kuryesi genç, ünlü piyanist Gülsin Onay’ın daveti üzerine sahneye çıktı

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir​, sipariş götürdüğü yerde piyano çalmış ve tüm Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelmişti. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, genç kuryeyi sahnesine davet etti.

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir​, sipariş götürdüğü otelin lobisinde bulunan piyano ile Mozart’ın ünlü ‘Türk Marşı’nı çalmış ve gündeme oturmuştu.

Sosyal medyada günlerce konuşulan genç kuryeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Muharrem Can İncir​'i sahnesine davet etti.

"YETENEKLİ VE HEVESLİ"

Can İncir’i kendi konserine davet eden Gülsin Onay, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize” ifadelerini kullandı.

kaynak:tv100