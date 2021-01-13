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Zonguldak’ta yağmur etkili oldu
Zonguldak’ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağmur etkili oldu. Öte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da eksi derecelerde seyretmesi bekleniyor.
Genel 13.01.2021, 15:30
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Zonguldak’ta meteorolojinin uyarılarının ardından yağmur etkili oldu. Öte hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da eksi derecelerde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağmur ve kar uyarılarının ardından Zonguldak’ta da yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirli davrananlar ise şemsiyelerini kullandı. Sokak müzisyenleri ise yağmur altında enstrüman çalarak para kazanmaya çalıştı.
Kentin Kozlu ilçesinde de sis, rüzgar ve yağmur etkili oldu. Zonguldak-Ereğli karayolunda aralıklarla sis ve yağmur nedeniyle sürücüler tedbirli davrandı. Sahil yolunda küçük çapta biriken sular nedeniyle sürücüler ani frenle şerit değiştirmek zorunda kaldı.Saatteki hızı 14 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle balıkçı teknelerinin bazıları Kozlu Limanı’na demirledi. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Öte yandan 7 derece ile seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki hafta da da -6 dereceler kadar düşmesi bekleniyor. Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağmurun ardından kar bekleniyor.
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