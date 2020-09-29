banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Kalp çarpıntısını dikkate alın
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Öğrenci şehirlerinde evler boş kaldı...
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Ani yağışa dikkat! İstanbul için sağanak ve sel uyarısı
Perotti için son görüşme!
Perotti için son görüşme!

Zonguldak’ta şiddetli yağmur etkili oldu

ZONGULDAK’TA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Genel 29.09.2020, 17:17
3
Zonguldak’ta şiddetli yağmur etkili oldu

Zonguldak’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altlarına girmeye çalıştı.

Zonguldak’ta başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan uyarı sonrası Zonguldak’ta yağış başladı. Başlayan yağış sonrası kentin bir çok yerinde su birikintileri meydana gelirken trafikte aksamalar yaşandı. Şimşek ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa maskeyle çıkan vatandaşlar, yağmurdan kaçarken maskeleri çıkarttı.

Zaman zaman şimşeklerin etkili olduğu Zonguldak’ta ani su baskınları ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Öte yandan Alaplı ilçesinde şiddetli rüzgarla birlikte hortum meydana geldi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
İmsak 05:27
Güneş 06:52
Öğle 12:59
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0