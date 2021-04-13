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Zonguldak’ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı

Zonguldak’ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santime yaklaştı.

Genel 13.04.2021, 16:41
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Zonguldak’ta Nisan ayında 30 santimetre kar yağdı

Zonguldak’ın Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde Nisan ayında etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 30 santime yaklaştı.

Zonguldak’ta yüksek kesimlerde kar yağış etkisi göstermeye devam ediyor. Özellikle Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayı olmasına rağmen köyde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Diğer yandan köyde zaman zaman ulaşımın aksadığı öğrenildi.
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