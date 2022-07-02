Zonguldak’ta kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

. Zonguldak’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kent merkezinde kurulan kurbanlık pazarı boş kaldı. Çeşitli illerin yanı sıra çevre illerden gelen satıcıların getirdiği kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Satıcıların ve vatandaşların bu sene fazla ilgi göstermediği kurban pazarında durgunluk hakim

Vatandaşın ilgisinin düşük olduğunu ifade eden Hasan Çevik, “Satışlar normal, biraz ilgi düşük. Fiyatlar 25 bin TL’den başlıyor 40 bin TL’ye kadar çıkıyor. 8 tane kurbanlık sattık. Bu sene fazla kuran da yok. Köylerde oluyor genel de o yüzden kimse kurmuyor. Yem pahalı millet mal alamıyor. O yüzden biraz düşük” şeklinde konuştu.

Muş’tan 24 hayvan ile geldiğini ifade eden kurban satıcısı “Muş’tan 24 hayvanla geldim. 7 tane sattım pazarda satılmamış malı saysak 30 mal kalmamış. Buna rağmen alıcı pek yok. Zonguldak pazarında 30 tane hayvan var yok. İlgiden bu sene pek memnun değiliz. Vatandaş ya emekli ya da asgari ücretle çalışıyor. Vatandaşların 35 bin liralık hayvan almaya gücü yok” şeklinde konuştu.