Zonguldak’ta korona virüsle mücadelede günlük test sayısı rekoru kırıldı

Zonguldak’ta korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak’ta günlük 850’ye yakın test yapılarak rekor kırıldığını ifade etti. Vali Tutulmaz, "İl olarak evet vakalarımız var. Ama şu anda vakalarımızın sayısı rahatsız edecek durumda değil. Biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz; beraberinde Belediye Başkan Vekili Murat Uzun ve daire amirleri ile birlikte Gazipaşa Caddesi’nde denetimler gerçekleştirdi. Banka, restoranlar ve Kuyumcular Çarşısı’nı gezen Vali Mustafa Tutulmaz dolmuşlara da binerek sürücü ve yolculara maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini hatırlattı.

Esnaflara aldıkları tedbirleri soran Vali Tutulmaz, halkın tedbirlere uyduğunu memnuniyetle gördüklerini ifade etti. Tutulmaz, iki gün önce Zonguldak’ta 850’ye yakın PCR testi yapıldığını bunun da bir rekor olduğunu belirterek, korona virüsle mücadele hakkında şöyle dedi:

"Hep beraber hem denetim yapıyoruz hem de bilgilendirme yapıyoruz. Güzel durumlarla karşı karşıyayız. Şu anda halkımızın tedbirlere uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak bunun çözümü bu tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasından geçiyor. Şükür il olarak durumumuz evet vakalarımız var. Ama şu anda vakalarımızın sayısı rahatsız edecek durumda değil. Biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın tedbirleri artırarak devam etmesinde yarar var. Bizim haftalık denetlemelerimizi, bilgilendirmelerimizin maksadı da bunun önemine dikkat çekmektir. Halkımızı sizlerin vasıtasıyla tedbirli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Biz iki gün önce 850’ye yakın testi yaptık. Bu bir rekordu. Her geçen gün test sayımızı da artırıyoruz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamıyoruz. Günlük testlerimizi sonuçlandırıyoruz."

Öte yandan günlük test sayısı kapasitenin bin ila bin 250’ye kadar çıkılabileceği öğrenildi.