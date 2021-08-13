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Zonguldak’ta hortum kamerada

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde, denizde meydana gelen hortum, korkuttu. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Genel 13.08.2021, 12:24
Zonguldak’ta hortum kamerada

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde, denizde meydana gelen hortum, korkuttu. Hortum karaya ulaşmadan gözden kayboldu.

Zonguldak Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi açıklarında, denizde meydana gelen hortum görenleri korkuttu. Açıkta oluşan hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortum, denizde yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra gözden kayboldu.
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