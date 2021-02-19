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Zonguldak’ta gece saatlerinde bastıran kar etkili oldu
Zonguldak’ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar Zonguldak-Ankara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi.
Genel 19.02.2021, 02:35
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Zonguldak’ta akşam saatlerine tipi halinde yağan kar Zonguldak-Ankara yolunda etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmedi.Zonguldak akşam saatlerinde tipi halinde yağan kar, Zonguldak - Ankara yolunda ve yüksek kesimlerde etkili oldu. Karayolları ekipleri yollarda çalışmalarını sürdürürken ekipler yollarda küreme, tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler Zonguldak - Ankara uzun araçların geçişine izin vermezken sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve zincirsiz, takozsuz ve çekme halatsız yola çıkmamalarını konusunda uyardı.